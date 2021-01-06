الأسهم الأوروبية ترتفع مع انتعاش آمال التحفيز الأميركي

لندن (رويترز) - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء وربحت القطاعات الشديدة التأثر بالاقتصاد مثل الطاقة والبنوك مع ترقب المستثمرين فوز الديمقراطيين في انتخابات الإعادة المهمة في جورجيا على معقدين بمجلس الشيوخ الأميركي مما قد يقود لتحفيز مالي أكبر.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4% بينما تقدم المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.8% والمؤشر داكس الألماني 0.3%.

وارتفعت أسهم بي.بي ورويال داتش شل وتوتال مع صعود أسعار النفط لتسجل أعلى مستوى منذ فبراير 2020 بعد تعهد السعودية بخفض الإنتاج أكثر مما هو متوقع في اجتماع من منتجين حلفاء لها.

وتقدمت البنوك 2.5% بينما صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات صناعة السيارات والتأمين أكثر من واحد في المئة.