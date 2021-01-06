«دبي للماس» تستضيف 6 مناقصات في يناير الجاري



دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن استضافة ست مناقصات في بورصة دبي للماس، خلال يناير الجاري، عقب المناقصة التي استضافتها البورصة في ديسمبر 2020، والتي شهدت تسجيل رقم قياسي لأكبر مناقصة للماس الخام في تاريخ دولة الإمارات، ما يمثل مؤشراً على استعادة قطاع الماس زخمه.

وعلى مدار شهر يناير، تشهد بورصة دبي للماس استضافة مناقصات تشارك فيها للمرة الأولى ثلاث شركات جديدة، تشمل «آيهنينغ»، و«كوين إنترناشيونال»، و«بوناس جروب»، بالإضافة إلى الشركات التي تستضيف مناقصات بشكل دوري ومنها «ترانس أتلانتيك جيم سايلز»، و«ستار جيمز ورابابورت».

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة في بيان اليوم: «نعتقد أن هذه المناقصات ستساعد في تعزيز مستويات الثقة في القطاع. ويسهم الموقع الاستراتيجي للإمارة، إلى جانب بيئة العمل الملائمة والمخصصة لتجارة الماس في تقوية حضورنا في القطاع، ما يتيح جذب المشترين والشركات إلى دبي»، مضيفاً: «بناءً على إنجازاتنا التي تشمل إجراء مناقصة تخطّت الأرقام القياسية في العام 2020، فإننا نتمتع بموقع متميز يتيح مواصلة مسيرة نجاحات دبي، بينما نقترب من أن نصبح مركز تجارة الماس الرائد على مستوى العالم».

وتحظى دبي بموقع استراتيجي عند تقاطع طرق تجارة الماس العالمية مع رحلات جوية مباشرة إلى أبرز مراكز الماس الخام، بما في ذلك سورات ومومباي في الهند وإسرائيل وأنغولا وجنوب أفريقيا وروسيا وبلجيكا. ويضاف ذلك إلى البنية التحتيّة المتطورة والخدمات رفيعة المستوى التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة، ما يعزز حضور دبي بين مراكز الماس الرائدة، حيث شهدت تجارة الماس في الإمارة ارتفاعاً لافتاً في قيمتها من 13.2 مليار درهم إماراتي في العام 2003 إلى 84 مليار درهم إماراتي في العام 2019.



