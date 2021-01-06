أسهم اليابان تغلق منخفضة





طوكيو (رويترز) - أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة اليوم الأربعاء، وسط ضبابية تكتنف نتائج انتخابات إعادة على مقعدين بمجلس الشيوخ الأميركي في ولاية جورجيا، بينما تضررت المعنويات باحتمال إعلان حالة الطوارئ في طوكيو والمدن المحيطة بها هذا الأسبوع.

واختتم المؤشر نيكي الجلسة على هبوط 0.38% إلى 27055.94 نقطة بعد مكاسب بلغت 0.17%، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.28% إلى 1796.18 نقطة.

ومن شأن فوز الديمقراطيين بالمقعدين أن يجعل إقرار الرئيس المنتخب جو بايدن حزم الإنفاق المالي أيسر وهو يعد أمراً إيجابياً بصفة عامة، كما أنه سيكون أسهل على بايدن زيادة ضرائب الشركات وهو عامل سلبي للأسهم.

لكن المنافسة الشديدة، ولن تعلن النتائج الرسمية حتى اليوم التالي مما يسبب ضبابية.

وسجل سهم سوني كورب أكبر هبوط على المؤشر توبكس 30 متراجعاً 2.27% يليه سهم كينيس الذي نزل 2.09%.

وكان في مقدمة الأسهم الرابحة على المؤشر توبكس 30 مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية الذي زاد سهمها 4.04% يليه سهم مجموعة ميزهو المالية الذي صعد 3.09%.

وارتفع 161 سهماً على المؤشر نيكي مقابل انخفاض 60 سهماً.



