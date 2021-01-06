النفط إلى ذروة 11 شهراً بعد تعهد السعودية بتخفيضات إنتاج طوعية





طوكيو (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء لأعلى مستوى منذ فبراير 2020 بعد موافقة السعودية على خفض للإنتاج أكثر من المتوقع في اجتماع مع حلفائها من منتجي الخام بينما تظهر بيانات للقطاع أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت الأسبوع الماضي.

وارتفع خام القياس العالمي برنت نحو واحد بالمئة إلى 54.09 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ 26 فبراير 2020. وبحلول الساعة 05.36 بتوقيت جرينتش سجل برنت 53.87 دولار للبرميل بعدما قفز 4.9% يوم الثلاثاء.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50.24 دولار للبرميل وهو أيضا الأعلى منذ 26 فبراير شباط 2020. وأغلق العقد مرتفعاً 4.6 % أمس.

ووافقت السعودية، أكبر منتج للخام في العالم، أمس على تنفيذ تخفيضات إضافية طوعية حجمها مليون برميل يومياً في فبراير ومارس عقب اجتماع لمجموعة أوبك+.

وجاءت موافقة السعودية علي خفض الإنتاج، ضمن صفقة لإقناع منتجين آخرين في المجموعة للحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي دون تغيير.

وقال جولدمان ساكس في مذكرة «رغم اتفاق الإمدادات الذي يبعث على التفاؤل، نعتقد أن قرار السعودية يعكس على الأرجح مؤشرات ضعف الطلب مع عودة إجراءات العزل»، رغم أن بنك الاستثمار أبقي على توقعاته بأن يسجل برنت 65 دولاراً بحلول نهاية العام.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي في ساعة متأخرة من مساء أمس أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت بمقدار 1.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من يناير إلى 491.3 مليون برميل.



