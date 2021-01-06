«أغذية» تستكمل صفقة توحيد الأعمال مع «الفوعة»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «أغذية»، اليوم، عن إتمام الصفقة الاستراتيجية لتوحيد الأعمال مع شركة «الفوعة» والتي تعتبر أكبر شركة لإنتاج وتعبئة التمور على مستوى العالم.

وقال بيان صادر: «بتوحيد أعمال «الفوعة» ضمن «مجموعة أغذية» كوحدة عمل استراتيجية، تصبح المجموعة الموحدة من الشركات المحلية الرائدة في أربع فئات رئيسة في الأغذية والمشروبات، وهي: الماء، والتمور، والدقيق، والأعلاف الحيوانية؛ بالإضافة إلى توسيع انتشارها العالمي ضمن فئة التمور. ومع ترسيخ مكانتها الآن كمجموعة متنوعة الأنشطة وتركيزها على خدمة المستهلكين في مجال الأغذية والمشروبات، ستمتلك «أغذية» منصةً أكثر متانة لمنافسة نظرائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحتى عالمياً».

وشهدت الصفقة، والتي اقترحتها بدايةً الشركة القابضة العامة «صناعات» على مجلس إدارة «أغذية» في أكتوبر 2020 وحصلت على موافقة مساهمي المجموعة في نوفمبر 2020، قيام «صناعات» بتحويل أعمال «الفوعة» - باستثناء مزرعتها للتمور العضوية في مدينة العين- إلى مجموعة «أغذية» مقابل قيام الأخيرة بإصدار سندات قابلة للتحويل إلى 120 مليون سهم عادي في «أغذية» لمصلحة «صناعات». وبالتالي، باتت «صناعات» تملك الآن ما نسبته 59.17% من إجمالي الأسهم المصدرة لـ«أغذية»، مقارنة بحصة الـ51% التي كانت تملكها قبل إبرام الصفقة.

وتُعتبر «صناعات» جزءاً من «القابضة» (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

وفي هذه المناسبة، قال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة «مجموعة أغذية» ورئيس محافظ استثمارية في «القابضة» (ADQ): «أثمرت هذه الصفقة الاستراتيجية لتوحيد الأعمال مع ’الفوعة‘ عن بروز ’مجموعة أغذية‘ كواحدة من كبريات الشركات الإقليمية في قطاع الأغذية والمشروبات، فضلاً عن اكتسابها مكانة عالمية رائدة في سوق إنتاج التمور عالية القيمة. وتمتلك ’أغذية‘ جميع المقومات التي ستمكّنها من اغتنام الفرص الاستثمارية المهمة مثل هذه الصفقة مع ’الفوعة‘. كما نمتلك خريطة طريق واضحة للنمو ولتنويع منتجاتنا ومناطق انتشارنا تستند إلى ميزانية عمومية متينة، ونعتز بسمعتنا الطيبة في تقديم منتجات وخدمات متميزة نالت احترام نظرائنا وثقة عملائنا. وسنواصل السعي لاغتنام فرص توسيع أنشطتنا والاستحواذ على أعمال جديدة لدعم طموحاتنا وتعزيز قطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات.»

من جانبه قال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة أغذية»:«مع نجاحنا في إتمام هذه الصفقة، نتجه بسرعة أكبر لتحقيق طموحنا في أن نصبح واحدةً من أكبر عشر مجموعات مختصة بإنتاج الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. علاوةً على ذلك، وباعتبارها شركة رائدة عالمياً لإنتاج التمور، يساهم توحيد أعمال ’الفوعة‘ كوحدة عمل استراتيجية ضمن ’أغذية‘ في تحويلنا إلى شركة إقليمية رائدة ومنافس قوي على مستوى العالم، ضمن هذه الفئة الواعدة من المنتجات الغذائية، خصوصاً أن سوق التمور العالمية تتمتع بركائز نمو مشجعة بفضل التحركات الإيجابية لقوى العرض والطلب.»

وأضاف سميث:«تبدو فرص الاستثمار في إنتاج التمور واسعة ومجزية، انطلاقاً من قيمتها الغذائية العالية. ومع الخبرة الواسعة لفريق ’الفوعة‘ والانتشار الواسع للشركة في 45 سوقاً دوليةً عبر سلسلة القيمة في سوق التمور، نغدو أقرب إلى تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية في تنويع منتجاتنا وتوسيع نطاق حضورنا الجغرافي.»



