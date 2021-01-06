«إعمار العقارية» تبيع فندق «العنوان سكاي فيو» بقيمة 750 مليون درهم

حسام عبدالنبي (دبي)

أبلغت شركة «إعمار العقارية» إدارة سوق دبي المالي، أنها تنازلت عن 100% من حصص الشركة التابعة «ASV Group Limited» مالكة فندق «سكاي فيو» بقيمة إجمالية 750 مليون درهم لصالح شركة إيفر غرين للضيافة المحدودة الأوروبية، مشيرة إلى أنها أبرمت اتفاقية إدارة فنادق، حيث ستواصل الإحتفاظ بملكية مطعم «سكاي بريدج».

وأكدت «إعمار» أن الأثر الصافي لصفقة بيع ذلك الأصل على المركز المالي سيكون زيادة متوقعة في الأصول بنحو 50 مليون درهم، ستظهر على المركز المالي عن الربع الرابع من العام 2020 حسب التأكيد النهائي من المدققين.

وذكرت تاريخ إبرام الصفقة كان في 8 أكتوبر 2020 وتاريخ التنفيذ في 31 ديسمبر 2020، حيث تسلمت مبلغ 750 مليون درهم، متوقعة أن يتم إغلاق الصفقة في 15 يناير الجاري.

وقالت «إعمار»: إن نسبة إجمالي قيمة الصفقة مقابل صافي أصول الشركة كما في 31 ديسمبر 2020 بلغت 1.4%، موضحة أن قرار تصرفها في بيع هذا الأصل يتماشى مع استراتيجية الأصول الخفيفة فيما يخص أصول الضيافة التي تملها الشركة.