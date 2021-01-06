لأول مرة في تاريخها.. عملة "بتكوين" تتجاوز عتبة 35 ألف دولار

ارتفعت بتكوين في التداولات بآسيا فوق 35 ألف دولار للمرة الأولى، اليوم الأربعاء، لتبلغ مستوى مرتفعاً عند 35 ألفاً و879 دولاراً وتواصل موجة صعود دفعت العملة الرقمية للقفز بأكثر من 800 بالمئة منذ منتصف مارس.

وتجاوزت العملة الرقمية الأكثر انتشاراً في العالم مستوى 20 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق في 16 مارس.