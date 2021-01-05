«سياحة أبوظبي»: توجيهات جديدة لفحص «كورونا»

رشا طبيلة (أبوظبي)

وجهت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي جميع المنشآت السياحية والفندقية بالإمارة، بإعادة السماح بتقديم الشيشة مع مراعاة الالتزام بالتوجيهات والاشتراطات الصادرة من الجهات الحكومية المعنية، مؤكدةً أنه سيتم تفتيش المنشآت السياحية والفندقية دورياً من قبل مفتشي الدائرة للتأكد من التزامها بهذه التعليمات.

ووجهت بإجراء الفحص الخاص بكوفيد- 19 للموظفين كافة كل أسبوعين، حيث يتوجب على تلك المنشآت تحمّل التكلفة المالية للفحوص، على أن يستثنى من ذلك الموظفون الحاصلون على تطعيم كوفيد- 19 المتوافر في المراكز الصحية والحكومية الخاصة بالإمارة.

ويأتي ذلك تماشياً مع التوجيهات الصادرة من الجهات المعنية في إمارة أبوظبي، فيما يتعلق بالتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كوفيد- 19.

وبينت الدائرة في تعميمها على موقعها الإلكتروني، أنه سيتم إعطاء الأفراد الذين لا تتوافر لديهم شروط الحصول على اللقاح شهادة من مراكز التطعيم المعتمدة التابعة لدائرة الصحة أبوظبي.

وأكدت الدائرة أنه سيتم تفتيش المنشآت السياحية والفندقية من قبل مفتشيها للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات، ودعت للتقيد بجميع التعليمات تفادياً للإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.

كما وجّهت الدائرة جميع المنشآت السياحية والفندقية في الإمارة برفع الطاقة الاستيعابية للمنشآت السياحية والفندقية والمرافق التابعة لها، وغيرها من الأنشطة السياحية إلى 100 %، مع مراعاة التباعد الجسدي والإجراءات الاحترازية اللازمة.

وتشمل توجيهات الدائرة السماح لأفراد العائلة الواحدة التي تتجاوز 4 أشخاص باستخدام طاولة واحدة، في وقت تم فيه اعتماد قائمة الدول الخضراء لإعفاء المسافرين من الحجر الصحي.

وأكدت الدائرة أنه يجب أن تلتزم جميع المنشآت السياحية باللوائح ذات الصلة الصادرة من الجهات الصحية المعنية فيما يتعلق بمتطلبات دخول وفحص المسافرين الخاضعين للحجر الصحي الذاتي، وباللوائح ذات الصلة الصادرة من الجهات الصحية المعنية فيما يتعلق بالحجر الصحي والعزل للمخالطين، إضافة إلى الاستثناءات من متطلبات الفحص والحجر الصحي.