«الاتحاد للطيران» تطرح عرض تذكرتين بسعر تذكرة

أبوظبي (الاتحاد)

بمناسبة حلول العام الجديد، طرحت «الاتحاد للطيران»، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عرض تذكرتين بسعر تذكرة واحدة، وذلك إلى 11 وجهة هي؛ أحمد آباد وإسطنبول وموسكو وبانكوك ومدريد وميلان وجنيف والمالديف، إضافة إلى روما ودبلن وتورونتو، على أن يتم السفر قبل 15 يونيو 2021.

ولينعم الضيوف بمزيد من الطمأنينة، تشترط الشركة أن يقوم جميع مسافريها بتقديم نتيجة سلبية لفحص «بي سي آر» قبل مغادرتهم وأيضاً عند وصولهم إلى أبوظبي.

وتبدأ أسعار التذاكر من أبوظبي إلى إسطنبول من 1.790 درهماً فقط، وإلى دبلن من 3.830 درهماً، وإلى تورونتو من 5.790 درهماً. ويغطي العرض درجات السفر كافة على متن «الاتحاد»، حيث يبدأ سعر تذكرة درجة الأعمال من أبوظبي إلى المالديف من 8.750 درهماً ومن أبوظبي إلى إسطنبول من 10.370 درهماً.

ويضمن برنامج الاتحاد للصحة والسلامة وإجراءات التعقيم الصارمة التي تتبعها الشركة أعلى مستويات النظافة على امتداد مراحل سفر الضيوف. ويشمل ذلك فريق سفراء الصحة والسلامة، الأول في القطاع، الحاصل على تدريبات خاصة لتوفير معلومات السفر الصحية والرعاية الأولية على الأرض وفي الأجواء.

ويبدأ العرض اعتباراً من 5 يناير 2021 وينتهي يوم الأربعاء الموافق 13 يناير الجاري، ويمكن حجز التذاكر عبر موقع «الاتحاد للطيران» الإلكتروني. ويسري لضيف مع مرافق واحد فقط عند كل عملية حجز، على أن يتم سفر المرافق على الرحلة ذاتها والتاريخ ودرجة السفر بصفته ضيفاً مرافقاً.