النفط يقفز أكثر من 5% بعد أنباء عن تخفيضات سعودية طوعية



نيويورك (رويترز) - قفزت أسعار النفط أكثر من خمسة بالمئة أثناء التعاملات اليوم الثلاثاء بعد أنباء بأن السعودية ستنفذ تخفيضات طوعية في إنتاجها النفطي في فبراير ومارس، وبينما يتأجج التوتر في الشرق الأوسط عقب احتجاز إيران سفينة كورية جنوبية.

وصعدت عقود خام برنت القياسي العالمي 5.34% إلى 53.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 19.20 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 5.3% إلى 50.13 دولار للبرميل.

قال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء إن المملكة تجري تخفيضات إضافية طوعية في إنتاجها النفطي تبلغ إجمالاً مليون برميل يوميا في فبراير ومارس.

وأضاف، عقب اختتام اجتماع «أوبك+» عبر الإنترنت، أن التخفيضات الإضافية، التي ستأتي فوق تلك التي تنفذها السعودية مع الأعضاء الآخرين في مجموعة أوبك+، تهدف لدعم اقتصاد البلاد وسوق النفط.

وقال إن: إنتاج النفط السعودي سيكون 8.125 مليون برميل يومياً من أول فبراير.

