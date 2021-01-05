«أوبك+» تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط

لندن (رويترز) - قالت السعودية إنها ستنفذ تخفيضات إضافية طوعية في إنتاجها النفطي حجمها مليون برميل يومياً في فبراير ومارس، في إطار اتفاق يُبقي معظم أعضاء أوبك+ بموجبه الإنتاج دون تغيير في ظل إغلاقات جديدة لاحتواء فيروس كورونا.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن المملكة تخفض بأكثر مما تعهدت به في إطار مجموعة «أوبك+» لدعم اقتصادها وسوق النفط على حد سواء.

وسَيُسمح لمنتجين اثنين - روسيا وكازاخستان - بزيادة إنتاجهما معاً 75 ألف برميل يومياً في فبراير ثم 75 ألف برميل يومياً أخرى في مارس، حسبما ذكر وزير الطاقة في كازاخستان.

وفي الساعة 18.36 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت القياسي مرتفعا نحو خمسة بالمئة فوق 53 دولاراً للبرميل.

ضغطت روسيا وكازاخستان من أجل زيادة إنتاج المجموعة 500 ألف برميل يومياً في فبراير، كما حدث في يناير، لكن لم يرغب آخرون في أي زيادة.

وسلطت وثيقة داخلية من «أوبك+» مؤرخة في الرابع من يناير، اطلعت عليها «رويترز»، الضوء على مخاطر انخفاض الأسعار وشددت على أن «إعادة فرض إجراءات احتواء كوفيد-19 في عدة قارات، متضمناً إغلاقات شاملة، يُضعف انتعاش الطلب النفطي في 2021».

كان وزير الطاقة السعودي حث على توخي الحذر أمس الاثنين، مشيراً إلى أن الطلب على الوقود ما زال هشاً وإلى تداعيات لا يمكن التنبؤ بها لظهور طفرات جديدة من فيروس كورونا.

وظهرت طفرات جديدة من الفيروس في بريطانيا وجنوب أفريقيا أولاً ثم سُجلت إصابات بها في بلدان أخرى في أنحاء العالم.

يكبح منتجو أوبك+ الإنتاج لدعم الأسعار وتقليص تخمة المعروض منذ يناير 2017.

عصف كوفيد-19 بالطلب على البنزين ووقود الطائرات وقلص أسعار برنت، مما أجبر «أوبك+» على زيادة تخفيضات الإنتاج لتصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 9.7 مليون برميل يومياً في منتصف 2020.

وتقلصت تخفيضات أوبك+ إلى 7.2 مليون برميل يومياً بعد زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يومياً الشهر الحالي.

