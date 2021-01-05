البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 4% في 2021

واشنطن (رويترز)

توقع تقرير للبنك الدولي أن يرتفع الناتج الاقتصادي العالمي 4% في 2021، أقل من توقعات سابقة بلغت 4.2%، بسبب الإصابات الجديدة بفيروس «كوفيد-19».

وقال التقرير الصادر اليوم إن الناتج الاقتصادي العالمي انكمش 4.3% خلال 2020 مقارنة مع توقعات سابقة لهبوط قدره 5.2%.

وحذر البنك الدولي من أن تزايد الإصابات بكوفيد-19 وتأجيلات في توزيع اللقاح، قد تكبح التعافي إلى 1.6% فقط هذا العام.

وأظهر تقرير البنك الدولي نصف السنوي للتوقعات، أن الانهيار في النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا كان أقل شدة بشكل طفيف مما كان متوقعاً في السابق، لكن التعافي كان أيضاً أكثر بطئاً وما زال عرضة لمخاطر نزولية كبيرة.

وقال البنك «التوقعات القصيرة الأجل ما زالت ضبابية إلى حد كبير.. إذا استمرت الزيادة في الإصابات بالفيروس وتأخر توزيع اللقاح فإن ذلك قد يقيد النمو العالمي عند 1.6% في 2021».

وأضاف أنه مع سيطرة ناجحة على الجائحة وعملية تطعيم أسرع، فإن النمو العالي قد يتسارع إلى حوالي 5%.

وقال البنك إن الجائحة من المتوقع أن يكون لها تأثيرات سلبية تستمر لفترة طويلة على الاقتصاد العالمي وأن تفاقم تباطؤاً كان متوقعاً بالفعل قبل تفشي الفيروس، وإن العالم يواجه «عقداً من نمو مخيب للآمال» ما لم يبدأ تنفيذ إصلاحات شاملة.

ورجح البنك الدولي نمو الاقتصادات المتقدمة 3.3% في 2021 بعد انكماش 5.4% خلال 2020، مقابل 5% نمواً للاقتصادات النامية في 2021 بعد انكماش 2.6% خلال 2020.

وفيما يتعلق الاقتصاد الأميركي، توقع نموه 3.5% في 2021 ونمواً 3.6% في منطقة اليورو ونمواً 2.5% في اليابان، مقابل 7.9% لنمو اقتصاد الصين 7.9% في 2021 مقارنة بنمو 2% في 2020.

ورجح البنك الدولي أن يزيد حجم التجارة العالمية 5% في 2021 بعد هبوط 9.5% خلال 2020.

وقال البنك الدولي: الدين الحكومي في الاقتصادات النامية زاد 9 نقاط مئوية كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال 2020، وهي أكبر زيادة لعام واحد منذ أواخر عقد الثمانينات.