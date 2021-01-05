نشاط المصانع في أميركا يرتفع لأعلى مستوى خلال عامين ونصف

واشنطن (رويترز) - ارتفع نشاط المصانع في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في حوالي عامين ونصف في ديسمبر فيما يرجع على الأرجح إلى أن قفزة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا أبعدت الطلب عن الخدمات باتجاه السلع.

وقال معهد إدارة المعروض اليوم الثلاثاء إن مؤشره لنشاط المصانع في البلاد تعافى إلى قراءة عند 60.7 الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2018 وارتفاعاً من 57.5 في نوفمبر.

ويشكل قطاع الصناعات التحويلية 11.9% من الاقتصاد الأميركي. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن ينخفض المؤشر إلى 56.6 في ديسمبر.

وزاد المؤشر الفرعي لمعهد إدارة المعروض لطلبات الشراء الجديدة إلى 67.9 الشهر الماضي من 65.1 في نوفمبر بينما قفز مؤشر التوظيف بقطاع التصنيع إلى 51.5 من 48.4.