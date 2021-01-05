احتياطيات النقد الأجنبي لمصر في ارتفاع

القاهرة (رويترز) قال البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.063 مليار دولار في ديسمبر من 39.222 مليار دولار في نوفمبر.

كانت الاحتياطيات الأجنبية في هبوط منذ مارس من مستوى مرتفع عند ما يزيد على 45 مليار دولار في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

من جهة أخرى، قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك يوم الخميس السابع من يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ويعود العمل بالبنوك يوم الأحد العاشر من يناير.