بريطانيا: 6.2 مليار دولار دعماً إضافياً للشركات لتخفيف ركود متوقع





لندن (رويترز) - قدمت بريطانيا حزمة دعم بقيمة 4.6 مليار جنيه إسترليني (6.2 مليار دولار) للشركات، اليوم الثلاثاء، لتخفيف وطأة الركود المتوقع بسبب زيادة الإصابات بكوفيد-19، مما دفع البلد لإعلان ثالث إجراءات عزل عام.

وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون فرض حالة عزل عام، أمس الاثنين، قائلاً إن ثمة خطراً أن تسبب السلالة الجديدة للفيروس الأشد عدوى ضغطاً هائلاً لا يتحمله النظام الصحي في غضون 21 يوماً.

وينبغي على معظم المواطنين حالياً العمل من المنزل، كما أغلقت المدارس أبوابها أمام أغلبية التلاميذ. كما يجب أن تظل دور الضيافة مغلقة وكذلك معظم المتاجر.

ويبدو محتملاً الآن أن ينزلق اقتصاد بريطانيا في حالة ركود من جديد، لينكمش في الربع الأخير من 2020 والربع الأول من 2021، بعدما عانى من هبوط قياسي للإنتاج بلغ 25% في أول شهرين من العزل في 2020.

ويتوقع أن يكون التراجع هذه المرة أقل كثيراً؛ إذ أن عدداً كبيراً من الشركات أكثر تأهباً للعمل عن بعد، كما يتوقع أن يستمر العمل في مواقع البناء والمصانع.

لكن الاقتصاديين في جيه.بي مورجان لا زالوا يتوقعون تراجع الإنتاج 2.5% في أول ثلاثة أشهر من 2021.

وكان وزير المالية ريشي سوناك أعلن في وقت سابق عن مساعدات طارئة للاقتصاد تبلغ 280 مليار إسترليني، وتشمل آلية ضخمة لحماية الوظائف حتى نهاية أبريل.

وبموجب الإجراءات الإضافية التي أُعلنت اليوم، تحصل كل شركة تجزئة وضيافة وترفيه على منحة استثنائية بقيمة تسعة آلاف إسترليني تعينها خلال الأشهر المقبلة، بتكلفة إجمالية أربعة مليارات إسترليني، إلى جانب منح بقيمة 600 مليون إسترليني لشركات أخرى.

وقال سوناك: «يساعد ذلك الشركات على تجاوز الأشهر المقبلة... والأهم يسهم في الحفاظ على وظائف كي يتسنى للعمال العودة حين تستطيع (الشركات) استئناف العمل».



