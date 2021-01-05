النفط يرتفع دولاراً بفضل محادثات «أوبك+» لخفض الإنتاج

لندن (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط دولاراً تقريباً اليوم الثلاثاء، مع تصاعد التوتر بعد احتجاز إيران سفينة كورية جنوبية، وفيما تدرس مجموعة أوبك+ خفضاً محتملاً للإنتاج في فبراير.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 96 سنتاً إلى 52.05 دولار للبرميل بحلول الساعة 12.06 بتوقيت جرينتش، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم فبراير 48.53 دولار للبرميل مرتفعاً بمقدار 91 سنتاً.

وانخفض الخامان القياسيان ما يزيد عن واحد بالمئة أمس الاثنين، بعد أن أخفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، في الاتفاق على تعديلات على إنتاج النفط في فبراير.

وتعارض بعض الدول داخل المجموعة ضخ المزيد من الخام بسبب إجراءات العزل العام الجديدة بينما تقود روسيا دعوات لزيادة الإنتاج مشيرة إلى تعافي الطلب.

وأشارت وثيقة لـ«أوبك» مؤرخة في الرابع من يناير اطلعت عليها «رويترز» إلى أن المجوعة تدرس خفضاً 500 ألف برميل يومياً في فبراير، وأن التصورين الآخرين لإبقاء مستوى الإنتاج دون تغيير أو زيادة 500 ألف برميل يومياً.

واستمر التوتر بسبب احتجاز إيران، عضو أوبك سفينة كورية جنوبية في مياه الخليج، فيما تقول إيران إن سيؤول مدينة لها بمبلغ سبعة مليارات دولار.