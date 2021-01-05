«كهرباء الشارقة» تستقبل 21.8 ألف طلب لتوصيل الخدمات خلال عام 2020

الشارقة (الاتحاد)

استقبلت إدارة الخدمات المشتركة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 21.800 ألف طلب لاعتماد مخططات وتوصيل الخدمات الدائم والمؤقت للمباني التجارية والسكنية والصناعية والحكومية والزراعية في مدينة الشارقة خلال عام 2020، منها عدد 14308 آلاف طلب لاعتماد مخططات وتصاميم المشاريع، و6663 لتوصيل الخدمات الدائم، و1213 للتوصيل المؤقت.

وقال سعيد السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة في بيان اليوم: إن الهيئة تعمل حالياً على مراجعة وتطوير الإجراءات والتحول الإلكتروني للتيسير على المتعاملين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المواد والمستلزمات لتوصيل الخدمات في موعدها، والتنسيق مع المكاتب الاستشارية لمواكبة التغييرات.

وبدورها، قالت مريم عبيد بن هاشم مدير إدارة الخدمات المشتركة: إن الطلبات التي استقبلتها الإدارة خلال عام 2020 تضمنت 14.308 ألف طلب اعتماد مخططات وتصاميم المشاريع تشمل 6365 طلب اعتماد مخططات كهرباء و3845 اعتماد مخططات مياه و4099 طلب اعتماد مخططات الغاز الطبيعي، وفيما يخص طلبات التوصيل الدائم استقبلت الهيئة عدد 6663 طلباً خلال عام 2020، تشمل 2656 طلب توصيل دائم للكهرباء، و1589 للمياه، وعدد 2418 للغاز الطبيعي، أما فيما يخص طلبات التوصيل المؤقت فاستقبلت إدارة الخدمات المشتركة عدد 1213 طلباً خلال عام 2020 منها 411 طلب توصيل مؤقت للكهرباء وعدد 802 للمياه.

وأضافت أنه على الرغم من أزمة انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، إلا أن إدارة الخدمات المشتركة تمكنت من إنجاز المعاملات من خلال قنوات إلكترونية للخدمات على مدار الـ 24 ساعة مع اتخاذ إجراءات وقائية وتدابير احترازية لضمان الوقاية من فيروس (كوفيد19) وضمان استمرارية سير العمل وتقديم جميع الخدمات، حيث تم توفير قنوات إلكترونية لجميع الخدمات التي تقدمها إدارة الخدمات المشتركة من طلبات اعتماد مخططات وتصاميم المشاريع وطلبات التوصيل الدائم والمؤقت لكافة المشاريع ( الكهرباء، المياه، الغاز الطبيعي)، وذلك من خلال استقبال الطلبات عن طريق البريد الإلكتروني (msd.electronic@sewa.gov.ae).