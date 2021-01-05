أبوظبي ترفع الطاقة الاستيعابية للمنشآت السياحية والفندقية إلى 100%

رشا طبيله (أبوظبي)

وجّهت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي جميع المنشآت السياحية والفندقية في إمارة أبوظبي برفع الطاقة الاستيعابية للمنشآت السياحية والفندقية والمرافق التابعة لها وغيرها من الأنشطة السياحية إلى 100% مع مراعاة التباعد الجسدي والإجراءات الاحترازية اللازمة.

وتشمل توجيهات الدائرة السماح لأفراد العائلة الواحدة التي تتجاوز 4 أشخاص باستخدام طاولة واحدة، في وقت تم اعتماد قائمة الدول الخضراء لإعفاء المسافرين من الحجر الصحي.

وأكدت الدائرة أنه يجب أن تلتزم جميع المنشآت السياحية باللوائح ذات الصلة الصادرة من الجهات الصحية المعنية فيما يتعلق بمتطلبات دخول وفحص المسافرين الخاضعين للحجر الصحي الذاتي، وباللوائح ذات الصلة الصادرة من الجهات الصحية المعنية فيما يتعلق بالحجر الصحي والعزل للمخالطين، إضافة إلى الاستثناءات من متطلبات الفحص والحجر الصحي.