«اقتصادية عجمان» تطلق ميثاق الولاء المؤسسي

عجمان (الاتحاد) أطلق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ميثاق الولاء المؤسسي، والذي ينص على إلتزام العاملين في الدائرة بالمبادئ الخمس التالية؛ الولاء الحكومي، والولاء الوظيفي، والريادة في الأداء، والإيمان بالعمل الجماعي، والمتعامل محل اهتمامنا.

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي: «تتمتّع المؤسسة الرائدة بإدارة ناجحة لرأس المال البشري، وبعاملون متميّزون يتحلّون بأخلاقيات وسلوكيات إيجابية ومبادِرة، وينتمون بفخر لجهة عملهم، وعليه ومع بداية العام الجديد أطلقنا ميثاق الولاء المؤسسي للدائرة بدافع توحيد تلك المبادئ والقيم، وتأكيداً للعمل المتواصل بروح الفريق الواحد، وترجمة ما جاء فيه إلى خدمات ترقى لتطلّعات أصحاب العلاقة وعلى رأسهم المتعاملين من المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمستهلكين في الإمارة».