«اقتصادية دبي» تنفذ 140 ألف زيارة تفتيشية وتحرر 424 مخالفة خلال 2020

دبي (الاتحاد) - نفذ قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، 140 ألف زيارة تفتيشية خلال عام 2020، شملت مختلف مناطق الإمارة للتأكد من التزام المنشآت التجارية في دبي بالتدابير والإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحد من انتشار جائحة «كوفيد-19». وبلغ عدد الزيارات المستوفية للشروط والتدابير 137.7 ألف زيارة، أي ما يعادل نسبة التزام 98.3% من إجمالي الزيارات، فيما بلغ عدد المخالفات 424 مخالفة، بنسبة 0.3% من إجمالي الزيارات، في حين بلغ عدد التنبيهات 1810 بنسبة 1.3%، إلى جانب 175 إغلاقاً، بنسبة 0.1% من إجمالي الزيارات الميدانية.

وقال عبد العزيز التناك مدير إدارة الرقابة التجارية: «إن اقتصادية دبي أولت أهمية بالغة للرقابة على المنشآت التجارية، للتأكد من التزامهم بالتدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار «كوفيد-19» وعمل فريق المفتشين على مدار الساعة دون كلل أو ملل، للرقابة الميدانية على الأسواق والمنشآت التجارية، بالإضافة إلى تلقى ملاحظات جمهور المستهلكين، والتي ساعدت فرق العمل الميدانية على تتبع بعض الممارسات».

وأضاف:«إن نتائج الزيارات الميدانية عكست حجم المسؤولية والالتزام العالي من المنشآت التجارية، وتواصل فرق التفتيش جهودها الرقابية والتفتيشية، لضمان التزام المنشآت التجارية بشكل دقيق، ونطلب من التجار الحرص على الالتزام بالبروتوكولات الخاصة بمزاولة الأعمال التي تم تعميمها مسبقاً، كما نسعد باستقبال شكاوى المستهلكين في حال وجود أي حالات لعدم الالتزام».

ودعت اقتصادية دبي مختلف فئات المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي حالات عدم التزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بالمنشآت التجارية، من خلال تسجيل ملاحظة مستهلك عبر تطبيق «مستهلك دبي» المتوفر على متاجر جوجل وابل وهواوي، أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae أو بالاتصال على الرقم 600545555.



