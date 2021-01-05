القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية يسجل نمواً قوياً في ديسمبر





الرياض (رويترز) - أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية سجل نمواً للشهر الرابع على التوالي في ديسمبر، في ظل تعافي النشاط الاقتصادي في المملكة من تداعيات جائحة «كوفيد-19».

وصعد مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في السعودية المُعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 57.0 في ديسمبر من 54.7 نوفمبر. ويفصل مستوى الخمسين نقطة بين النمو والانكماش.

وكان تحسن أوضاع النشاط الأقوى في 13 شهراً، مع تسجيل الإنتاج والطلبيات الجديدة أعلى معدل زيادة في 2020 بدعم من طلب محلي أقوى وخصومات للأسعار في بعض الشركات.

وتأثر الاقتصاد السعودي العام الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط لكن بيانات في الآونة الأخيرة أظهرت انكماش الاقتصاد بوتيرة أبطأ في الربع الثالث مع تخفيف الحكومة بعض القيود المفروضة بسبب الفيروس.

وقال ديفيد أوين الاقتصادي لدى آي.إتش.إس ماركت: «وفقاً للشركات المشاركة في الدراسة، تحسن النشاط التجاري بسبب انخفاض أعداد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في الربع الأخير من 2020، عل الرغم من معاناة الاقتصادات الكبرى الأخرى من موجة ثانية.. في غضون ذلك، أدى إطلاق اللقاح إلى زيادة التفاؤل بأن الطلب يتعزز خلال العام الجاري».

توسيع القطاع الخاص في صميم الإصلاحات الاقتصادية في المملكة الهادف لخلق وظائف بينما يقلص اعتماد اقتصاد أكبر مُصدر للنفط في العالم، على الخام.

وقال أوين: «من ناحية أخرى، فإن التوسع الأخير لم يدعم ارتفاع أعداد الوظائف خلال شهر ديسمبر..في الواقع، انخفض معدل التوظيف بشكل طفيف حيث حولت الشركات الإنفاق نحو مستلزمات الإنتاج، وأشارت إلى أن القدرة الاستيعابية الحالية لا تزال تسمح لها بتصفية الأعمال الجديدة والمعلقة».