عجز التجارة التركي يتفاقم 69% إلى 50 مليار دولار خلال 2020

إسطنبول (رويترز) - أفادت بيانات من وزارة التجارة التركية اليوم الثلاثاء بأن العجز التجاري لتركيا زاد 69.12% إلى 49.91 مليار دولار خلال العام الماضي وفقاً لنظام التجارة العام.

وأظهرت بيانات الوزارة أن الواردات زادت 4.32% إلى 219.43 مليار دولار في 2020، بينما تراجعت الصادرات 6.26% إلى 169.51 مليار دولار.

وفي ديسمبر، ارتفعت الواردات 11.75% إلى 22.41 مليار دولار، في حين زادت الصادرات هي الأخرى 15.97% إلى 17.84 مليار دولار.