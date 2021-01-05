4 % نمو مبيعات التجزئة الألمانية خلال 2020

برلين (رويترز) - ذكر مكتب الإحصاءات الألماني أنه من المتوقع أن تكون مبيعات التجزئة في البلاد نمت حوالي أربعة بالمئة في عام 2020 عقب أداء قوي في نوفمبر، ما يشير إلى أن المستهلكين أنفقوا المال رغم الضرر الاقتصادي الأوسع نطاقاً جراء فيروس كورونا.

وذكر المكتب اليوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة ارتفعت 1.9% في نوفمبر على عكس توقعات المحللين بانكماش، بفضل نمو قوي للمبيعات الإلكترونية والإنفاق على تحسينات في المنازل.

وبيانات نوفمبر ترجع لفترة إغلاق جزئي في ألمانيا في حين استمرت المتاجر في العمل. واضطرت جميع المتاجر لإغلاق أبوابها من منتصف ديسمبر مع تشديد القيود لاحتواء تزايد معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت مبيعات التجزئة على الإنترنت، أكبر الرابحين في نوفمبر، إذ زادت الإيرادات 31.8% مقارنة بها قبل عام بينما زاد الإنفاق على الأجهزة المنزلية ومواد البناء وأدوات تزيين المنازل بنسبة 15.4%.