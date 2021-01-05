أداء قوي للناتج الإماراتي غير النفطي خلال ديسمبر



مصطفى عبد العظيم (دبي) سجل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات ارتفاعاً كبيراً في النشاط التجاري خلال شهر ديسمبر الماضي، مدعوماً بالتحسن المتسارع في المبيعات والزيادة القوية في الطلب على الصادرات، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات التابع لمجموعة «آي إتش إس ماركيت».

وارتفع المؤشر الذي يقدم نظرة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، إلى أعلى مستوى له خلال 16 شهراً، ليصل على 51.2 نقطة خلال ديسمبر 2020، مقارنة مع 49.5 نقطة في نوفمبر منه، ما يعكس التحسن الكبير في أداء القطاع.

وأظهرت بيانات السجل الاقتصادي الوطني، التابع لوزارة الاقتصاد، ارتفاعاً قياسياً في عدد التراخيص الجديدة المسجلة خلال شهر ديسمبر 2020 والتي زادت على 20 ألف رخصة، مقارنة مع نحو 8554 جديدة تم تسجيلها في نوفمبر، ونحو 8811 رخصة تم تسجيلها في أكتوبر، ليبلغ بذلك مجموع الرخص الجديدة التي تم تسجيلها خلال الربع الأخير من العام 2020 نحو 37 ألف رخصة.

وفقاً لنتائج مؤشر «آي إتش إس ماركيت»، عادت مستويات الإنتاج إلى النمو في نهاية العام، بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة زيادة قوية في النشاط غير المنتج للنفط بثاني أسرع نشاط منذ شهر سبتمبر 2019 بعد أعلى مستوى مسجل في شهر يوليو الماضي، حيث ربطت الشركات الزيادة في الإنتاج بتحسن ظروف السوق والارتفاع المستمر في طلب العملاء.

وأفادت بيانات المؤشر كذلك ارتفاع حجم الأعمال الجديدة في شهر ديسمبر وبوتيرة أكثر وضوحاً مقارنة بمعدل التوسع الطفيف في شهر نوفمبر، نتيجة الارتفاع القوي في الطلب من الخارج، لا سيما من دول الخليج، واستمرار عرض تخفيضات الأسعار، فيما ارتفعت طلبات التصدير الجديدة بأقوى معدل في 15 شهراً.

وأشار تقرير «آي إتش إس ماركيت»، إلى قيام الشركات الإماراتية بتوسيع نشاطها الشرائي في شهر ديسمبر، وذلك في ظل الزيادة المتجددة في الإنتاج، ما عوض جزئياً عن الانخفاض المسجل في شهر نوفمبر، لافتاً إلى تحسن توقعات النشاط المستقبلي بشكل طفيف فقط من المستوى القياسي الأدنى في شهر نوفمبر.

وقال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة «آي إتش إس ماركيت»: «كان ارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة في الإمارات، ولا سيما من الخارج، من العوامل الرئيسة التي ساعدت على تجدد التحسن في ظروف شركات الأعمال التجارية غير المنتجة للنفط في ديسمبر الماضي».



