الدولار يهبط وصعود اليوان يدعم العملات عالية المخاطر



لندن (رويترز) - هبط الدولار أمام سلة من العملات الرئيسة اليوم الثلاثاء بعدما رفعت الصين سعر الصرف الرسمي لليوان لأعلى مستوى خلال 30 شهراً مما دعم الطلب على عملات أخرى.

وحدد بنك الصين المركزي نقطة المنتصف الرسمية لليوان عند 6.4760 مقابل الدولار قبل فتح السوق.

وفي تعاملات السوق الخارجية، ارتفع اليوان إلى 6.4419 لأول مرة منذ يونيو 2018. وكان قد بدأ الأسبوع عند 6.4944.

وقال راي اتريل استراتيجي الصرف الأجنبي في ناشونال أستراليا بنك في سيدني «إذا ارتفعت العملة الصينية فإنها تقدم قدراً من الدعم للعملات الآسيوية بصفة عامة واعتقد أنه السبب وراء عكس الدولار جزئياً المكاسب التي شهدناها أثناء جلسة وول ستريت».

وقال «هذا تحرك كبير بأي معيار تاريخي، أعتقد أنه لا يمكن تجاهل ذلك».

ونزل مؤشر الدولار 0.2% إلى 89.731. وكان قد تراجع إلى 89.415 يوم الاثنين لأول مرة منذ أبريل 2018 ولكنه أغلق مرتفعاً 0.1% بعد هبوط الأسهم الأميركية.

وقفز الدولار الأسترالي، وهو مقياس للإقبال على المخاطرة يميل للاقتداء باليوان، 0.7% إلى 77.18 سنت أميركي خلال التعاملات في لندن مقترباً من أعلى مستوى في عامين ونصف العام عند 77.43 سنت الذي لامسه في آخر أيام 2020.

ونزل الدولار 0.3% إلى 102.86 ين وكان قد هبط إلى 102.715 ين يوم الاثنين لأول مرة منذ مارس.

وصعد اليورو 0.2% إلى 1.22765 دولار بعدما بلغ 1.231 دولار يوم الاثنين وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2018.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.3573 دولار.