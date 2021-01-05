ألمانيا تسجل ارتفاعاً في عدد العاطلين عن العمل خلال ديسمبر الماضي

أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا زيادة عدد العاطلين عن العمل في ديسمبر الماضي، بإجمالي ثمانية آلاف شخص مقارنة بالشهر الذي يسبقه، وبلوغ عدد العاطلين عن العمل 2.707 مليون شخص.

وأوضحت الوكالة في مقرها بمدينة نورنبرج جنوبي ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أنه مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2019، ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بإجمالي 480 ألف شخص.

وأضافت الوكالة أن معدل البطالة لا يزال عند نسبة 9. 5 بالمئة.

وقال رئيس مجلس إدارة الوكالة دتلف شيله: «عدد العاطلين ارتفع في ديسمبر الماضي، ولكن ليس بشكل قوي كالمعتاد في هذا الشهر».

يشار إلى أن عدد العاطلين عن العمل يرتفع لأسباب موسمية عادة في ديسمبر من كل عام. ولكن الارتفاع حدث بشكل معتدل نوعاً ما خلال عام 2020 مقارنة بالأعوام الماضية، كما زاد الاهتمام بالعمل بنظام الساعات المختصرة.

جدير بالذكر أن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد تسببت في زيادة العمل بنظام الساعات المختصرة في ألمانيا مجدداً، حيث تلقت الوكالة الاتحادية للعمل إخطارات عن العمل بنظام الساعات المختصرة لإجمالي 666 ألف شخص في الفترة بين 1 و28 ديسمبر الماضي. وكان عدد مثل هذه الإخطارات 627 ألف إخطار في نوفمبر الماضي.

وقال شيله: «إخطارات العمل بنظام الساعات المختصرة زادت مجدداً- ولكن في نطاق محدد فحسب».

يذكر أن عدد هذه الإخطارات تجاوز 10 ملايين في مارس الماضي في ذروة الإغلاق الأول بسبب وباء كورونا. وتم تسجيل 1.99 مليون شخص في العمل بنظام الساعات المختصرة في أكتوبر الماضي- بعدما كان قد تم تسجيل ستة ملايين شخص تقريبا في أبريل الماضي.



