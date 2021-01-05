الذهب يهبط في ظل تعافي الدولار

لندن (رويترز) - نزلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن بلغت أعلى مستوى في ثمانية أسابيع، في الوقت الذي تعافى فيه الدولار الأميركي من أدنى مستوى في عدة سنوات قبيل انتخابات إعادة لمجلس الشيوخ الأميركي في جورجيا ستحدد المسار المستقبلي للتحفيز المالي في أكبر اقتصاد في العالم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1939.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05.29 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ التاسع من نوفمبر عند 1945.26 دولار في وقت سابق من الجلسة، بينما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1944.10 دولار.

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي فيكس «الدولار ارتفع أثناء الليل من أدنى مستوى في أكثر من عامين، مما يضغط على الذهب... ارتفاع الاثنين يضع في الاعتبار إلى حد كبير فوز ديمقراطي في انتخابات مجلس الشيوخ، نتوقع بعض جني الأرباح أيضا».

وقفز المعدن الأصفر ما يصل إلى 2.5% أمس الاثنين بعد أن نزل الدولار لأدنى مستوى منذ أبريل 2018، لكن العملة الأميركية تعافت منذ ذلك الحين.

ستحدد انتخابات الإعادة المزدوجة في جورجيا الحزب الذي سيتحكم في مجلس الشيوخ الأميركي. ويُنظر إلى فوز الديمقراطيين على أنه يعزز التحفيز.

ودخلت إنجلترا في عزل عام جديد على المستوى الوطني لاحتواء ارتفاع في حالات الإصابة بكوفيد-19، بينما سجلت نيويورك أول حالة إصابة بالسلالة الأكثر عدوى من فيروس كورونا.

ومن المقرر صدور آخر محضر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق غدا الأربعاء.

وما زال اتجاه الذهب صعودياً إذ ترتفع توقعات التضخم. وقال كونال شاه رئيس الأبحاث لدى نيرمال بانج للسلع الأولية في مومباي إن تبني مجلس الاحتياطي للهجة تميل إلى التيسير النقدي وضعف الدولار يدفعان الذهب صوب 2000-2050 دولاراً هذا العام.

ويُعتبر الذهب تحوطاً في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 27.24 دولار، وفقد البلاتين 0.9% إلى 1060.47 دولار، وزاد البلاديوم 0.3% إلى 2380.10 دولار.

