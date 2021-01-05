شعاع كابيتال تستثمر في منصة «أنغامي»

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «شعاع كابيتال» المدرجة في سوق دبي المالي استثمار الصناديق التي تديرها في «أنغامي» تكنولوجيا بث الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت الشركة في بيان اليوم: إن هذا الاستثمار يعتبر جزءاً من جولة التمويل لشركة «أنغامي»، حيث تستثمر الصناديق المدارة من شعاع والمستثمرين المشتركين في النمو المستقبلي لشركة «أنغامي».

وقال جاسم الصديقي الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع كابيتال»: إن الشركة أصبحت تقود هذه الجولة التمويلية لـ «أنغامي»، حيث كانت تعمل سابقاً كفريق واحد مستعينين بخبرتها في إنشاء وهيكلة الصفقات الاستثمارية لإكمال جولة الاستثمار بنجاح.

وأشار إلى أن «أنغامي» تنسجم مع معايير الاستثمار لدى «شعاع كابيتال»، مبيناً أن الشركة تواصل البحث عن استثمارات قادرة على خلق قيمة مهمة للمستثمرين مثل «أنغامي»، التي تشكل استمراراً لخططها الاستثمارية في الحلول والخدمات التكنولوجية.

وذكر إيلي حبيب الشريك المؤسس في «أنغامي»، أن «أنغامي» تواصل سعيها لتحقيق النمو والانتشار مع التركيز على الربحية، لافتاً إلى أن «أنغامي» حصلت على دعم «شعاع كابيتال» ومستثمريها المشاركين في هذه الجولة التمويلية.

وأضاف أنه بعد جولة التمويل الأخيرة في عام 2016، كان من المهم بالنسبة لـ «أنغامي» أن تتشارك مع المستثمرين الذين يفهمون المنطقة ونماذج النمو فيها، مبيناً أن هذا ينطبق على «شعاع كابيتال» والمستثمرين فيها.

وتأسست «أنغامي» في بيروت عام 2016 كأول منصة تكنولوجيا لبث الموسيقى عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشتمل المنصة اليوم على مكتبة تضم أكثر من 50 مليون أغنية متاحة لأكثر من 70 مليون مستخدم، ولديها الآن مكاتب في بيروت ودبي والقاهرة والرياض.