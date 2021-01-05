12.73 مليون عقد حجم تداولات «دبي للذهب والسلع» خلال 2020

دبي (الاتحاد)

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع اليوم عن تسجيل أحجام التداولات خلال العام 2020 قدرها 12.73 مليون عقد خلال العام، فيما سجلت مجموعة بورصة دبي للذهب والسلع معدل اهتمام سنوي مفتوح بواقع 220.504 عقود. ويشير معدل الاهتمام المفتوح إلى إجمالي عدد العقود غير المسوّاة في نهاية يوم التداول، وهو مؤشر قوي على نجاح أي بورصة.

وبالإضافة إلى ذلك، كان الجنيه الإسترليني المنتج الأفضل أداء بين منتجات بورصة دبي للذهب والسلع خلال العام الماضي، مع تداول أكثر من 0.26 مليون عقد بارتفاع نسبته 4.694% على أساس سنوي، فيما ارتفع معدل الاهتمام المفتوح بنسبة تجاوزت 3.8% خلال الفترة نفسها.

وخلال العام 2020، أطلقت البورصة منتجات حققت أداءً قوياً؛ هي العقود الآجلة الأسبوعية للروبية الهندية مقابل الدولار الأميركي، والعقود الآجلة المتجددة لثلاث عملات أجنبية هي اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي.

إلى ذلك، قال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «فرضت جائحة كوفيد-19 تحديات على العديد من القطاعات الاقتصادية في العالم. إلا أننا تمكنا من إبقاء البورصة مفتوحة، وواصلنا توفير الخدمات لأعضائنا والمشاركين في السوق خلال فترة حرجة للغاية. وتمكننا من إطلاق منتجات جديدة حققت أداءً استثنائياً في السوق، بالإضافة إلى ترسيخ شراكاتنا وتعزيز قدراتنا».

وفي بدايات العام 2020، حصلت شركة دبي لمقاصة السلع، على ترخيص رسمي من هيئة الأوراق المالية والسلع كشركة تقاص مركزي معتمدة في دولة الإمارات، بما يتيح توفير خدمات المقاصة وإدارة المخاطر للبورصات ومزودي البنية التحتية للأسواق المالية. كما تم إدراج مجموعة بورصة دبي للذهب والسلع ضمن قائمة منصات التداول الأجنبية التي تلبي متطلبات شفافية ما بعد التداول، وفق قانون توجهات وتشريعات الأسواق المالية الأوروبية، ما يؤكد التزام البورصة بالعمل على تلبية المعايير والتشريعات الدولية المعتمدة. كما وقعت البورصة اتفاقيتي تعاون مع «ناسداك» و«سيغنيتي تكنولوجيز» لترقية منصتها التكنولوجية.

وبعد الحصول على الموافقات اللازمة، ستطلق مجموعة بورصة دبي للذهب والسلع قريباً عقد الذهب المصغر بحجم 10 جرامات لاستكمال منتجاتها من المعادن الثمينة، مثل عقود الذهب والفضة المتوافقة مع الشريعة، والتي لا تزال تستقطب اهتماماً قوياً من المستثمرين. كما تتطلع بورصة دبي للذهب والسلع لإطلاق عقد الروبية الباكستانية قريباً، لتكون بذلك أول بورصة مرخصة تدرج هذا العقد على مستوى العالم.

وقال ميل: «مع دخول عام 2021، نلاحظ أن المستثمرين في الأسواق بدأوا يستعيدون الثقة وأصبحوا أكثر تقبلاً للمخاطر، وذلك بعد صدور نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، وتمديد ساعات العمل في المصارف الهندية، وكذلك إبرام الاتفاق النهائي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».

وحصلت بورصة دبي للذهب والسلع على جائزة «أفضل بورصة للعام في الشرق الأوسط وأفريقيا» من هيئة «إف أو دبليو جلوبال إنفستور الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2020» للعام الثالث على التوالي. وأقرت الجائزة بالأداء المميز للبورصة التي حطمت أرقاماً قياسية لأحجام التداولات، ونمو القيمة الاسمية، ومعدلات الاهتمام المفتوح.