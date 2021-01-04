1.1 مليون سائح دولي لدبي في 5 أشهر

مصطفى عبد العظيم(دبي)

استقبلت دبي 1.1 مليون سائح دولي منذ إعادة فتح الوجهة أمام السياح الدوليين في السابع من يوليو الماضي، وحتى نوفمبر 2020، وفقاً لأحدث بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، التي أظهرت تصدر الهند قائمة الأسواق السياحية لدبي بـ 287.3 ألف سائح دولي، تلتها باكستان بنحو 95.8 ألف، ومصر بنحو 72.5 ألف والمملكة المتحدة بنحو 70.2 سائح.

ووفقاً للبيانات، بلغ إجمالي عدد ليالي الغرف الفندقية المحجوزة، خلال الفترة من يوليو، وحتى نهاية نوفمبر 2020 نحو 17.79 مليون ليلة فندقية، مقارنة مع 29.10 مليون ليلة ،خلال الفترة المماثلة من العام 2019، فيما ارتفع متوسط مدة إقامة النزلاء إلى 4.2 ليلة، مقارنة مع 3.4 ليلة في الفترة المماثلة من 2019.

وأفادت البيانات بتراجع متوسط سعر الغرفة ليصل 329 درهماً، مقارنة مع متوسط يومي قدره 405 دراهم في الفترة المماثلة من 2019، في حين بلغت عائدات الغرف المتوفرة نحو 172 درهماً للغرفة، مقابل 303 دراهم في الفترة ذاتها من العام 2019.

وعلى صعيد الإشغال الفندقي، أشارت البيانات إلى أن متوسط الإشغال، خلال الفترة المذكورة بلغ 52%، مقارنة مع متوسط قدره 75% في الفترة المماثلة من العام الماضي.