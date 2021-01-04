إنجاز %87 من جناح الفلبين في «إكسبو دبي 2020»

دبي (وام)

أعلنت روسفي جايتوس الوزيرة المساعدة لوزارة التجارة والصناعة الفلبينية عن إنجاز 87% من إنشاء الجناح الفلبيني في «إكسبو دبي 2020». وقالت جايتوس، إن جناح «بانجكوتا» يسير على الطريق الصحيح لتاريخ تسليمه المقرر في مارس 2021 مع بذل الفرق المشاركة جهودها، إذ يسلط بانجكوتا الضوء على شغف الفلبين بالاستدامة.

من جانبه، عبر رامون لوبيز أمين عام المفوض في وزارة التجارة والصناعة الفلبينية (PDTI) عن امتنانه لفريق عمل «إكسبو»، لمساعدتهم ومشاركتهم السخية مع الفريق الفلبيني.

وأكد لوبيز أنه سيتم عرض الجناح أيضاً على الفلبينيين في وطنهم، حيث سيتم نقل الجناح إلى منطقة كلارك فريبورت في بامبانجا بمجرد اختتام معرض «إكسبو 2020».

من جهته أكد عمر شحادة، الرئيس التنفيذي لعمليات المشاركات الدولية في «إكسبو دبي 2020» أهمية عمل الفريق في مجال إنشاء الجناح، وقال: «إن الشغف المطلق للأشخاص الذين يقفون وراء جناح الفلبين جدير بالثناء، ويشرفني أن أشهد إبداعهم وعملهم الجاد من خلال بانجكوتا»، مضيفاً أن الجالية الفلبينية في الإمارات ستفخر بهويتها بمجرد أن تشاهد ما أعده الفريق الفلبيني لهم في معرض «إكسبو 2020».

بدورها، عبرت هجايكلين كوينتانا سفيرة الفلبين لدى الدولة عن فخرها بفريق عمل الجناح الفلبيني في «إكسبو 2020»، وقالت: «فخورة بفريق عمل (إكسبو 2020) الفلبيني وإبداعاتهم المتفانية في سبيل إنتاج البانجكوتا، ما يساهم في رفع اسم بلادنا، وترك رسالة قوية لمشاركتنا في هذه الفعالية».