الكويت تحقق كشفين نفطيين جديدين

القاهرة (رويترز)

قالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا»، إن وزير النفط محمد الفارس أعلن، أمس الاثنين، اكتشاف حقلين نفطيين جديدين في الكويت. وذكرت الوكالة أن أحد الاكتشافين جرى في حقل حومه النفطي الذي یقع في الجزء الشمالي الغربي لدولة الكویت بقدرة إنتاجیة 1452 برمیلاً من النفط الخفیف یومياً. وأضافت أن الاكتشاف الثاني جرى في حقل القشعانیة في شمال الكویت، حيث اكتشف نفط خفیف بكمیات تجاریة تبلغ 1819 برمیلاً یومياً، وغاز مصاحب يبلغ 2.78 ملیون قدم مكعبة یومياً. وأضاف الوزير أنه جرى اكتشاف نفط تقلیدي أیضاً في شمال حقل برقان الكبیر، بمعدل إنتاج یومي تجاوز ألفي برمیل، بعد حفر آبار عدة في 2020 لتحديد امتداد الحقل.