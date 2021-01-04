بتكوين تقلص خسائرها

قلصت بتكوين خسائرها بعد أن هبطت 14% إلى 27850 دولار في وقت سابق اليوم الاثنين، مواصلة الانخفاض بعد أن سجلت مكاسب لم يسبق لها مثيل مع بداية العام الجديد.

وكانت أكثر العملات المشفرة رواجاً في العالم قفزت إلى أكثر من 30 ألف دولار للمرة الأولى يوم السبت، ولامست مستوى قياسياً جديداً عند 34800 دولار في اليوم التالي، مع مواصلة المستثمرين الرهان على أن العملة الرقمية في طريقها لأن تصبح من الأصول التي تحظى بإقبال كبير.

وبحلول الساعة 17.35 بتوقيت جرينتش، قلصت بتكوين خسائرها إلى 6.5% عند 30941 دولاراً.