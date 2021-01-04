«أبوظبي الأول» يختبر خدمة تسوية الفروقات المالية

أبوظبي (الاتحاد)

وقع بنك أبوظبي الأول، اتفاقية هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة مع شركة «سي إل إس CLS» لاختبار وتجريب خدمة التأكيد والمطابقة وتسوية الفروقات المالية CLSNet، ما يتيح للبنك أتمتة وتوحيد عملية حساب وتسوية الفروقات المالية مع الأطراف الأخرى باستخدام خدمة CLSNet، وصولاً إلى تعزيز الكفاءة والحد من الفروقات التشغيلية المحتملة.

وتساهم عمليات المعاوضة في تعويض الديون المستحقة مقابل المدفوعات، بالإضافة إلى خفض صافي قيمة المدفوعات وتحقيق وفورات في تكاليف المعاملات، ما يحد من انكشاف بنك أبوظبي الأول على الأطراف الأخرى من خلال معايير التسوية المخفضة التي تحسن كفاءة خط الائتمان.

إلى ذلك، قال عنان سماعنة، النائب الأول للرئيس ورئيس قسم العملات الأجنبية وأسواق المال وعمليات التحكم في بنك أبوظبي الأول: «تعكس الاتفاقية الموقعة مع CLS أهمية الدور الذي يلعبه بنك أبوظبي الأول في أسواق المال العالمية؛ حيث يعتبر أول مؤسسة مالية تتخذ مثل هذه الخطوة في منطقة الشرق الأوسط، ما يلقي الضوء على التزامنا بمواكبة أحدث الابتكارات المتخصصة التي تبرز في السوق. ونأمل أن تساهم استراتيجياتنا في تشجيع مؤسسات مالية أخرى في المنطقة على اعتماد أنظمة مماثلة للتأكيد والتسوية المالية وتحسين معايير عمليات القطاع على المستويات كافة».

من جانبه، قال كيث تيبيل، رئيس قسم المنتجات في CLS: «يعكس اختيار بنك أبوظبي الأول لخدمة CLSNet أهمية المزايا التي تقدمها للمؤسسات المشاركة في أسواق العملات الأجنبية والتي تتداول في عملات الأسواق الناشئة. ونظراً للتركيز على الحد من مخاطر تسوية الفروقات المالية في القطاع، فإننا حريصون على تعزيز استثماراتنا في تطوير خدمة CLSNet لضمان استخدامها على نطاق أوسع، بالتزامن مع دراسة إمكانية إضافة خصائص جديدة تتعلق بتحسين السيولة ودقة المدفوعات».