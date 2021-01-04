«مالية الشارقة» تُطلق نظام متابعة أداء العمليات التشغيلية

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت دائرة المالية المركزية في الشارقة نظام «متابعة أداء العمليات التشغيلية»، بهدف تنظيم عمليات قياس الأداء المؤسسي إلكترونياً، استكمالاً لمنظومة إدارة وقياس الأداء المؤسسي التي استحدثتها الدائرة مؤخراً، والتي ترتكز على ستة محاور، هي: الأداء الاستراتيجي، وإدارة المشاريع، وتطوير العمليات، والابتكار، ورضا المتعاملين، وإدارة المهام.

وقال بدر آل علي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي في الدائرة: «إن دائرة المالية المركزية بالشارقة تسعى إلى تطوير الآليات التشغيلية الموجودة وابتكار آليات جديدة، بما يساهم في إنجاز العمليات بشكل أسرع وأكثر دقة، وجاء إطلاق نظام «متابعة أداء العمليات التشغيلية» لدعم خطط لتحقيق ريادة مالية نحو العالمية، بتمكين عمليات التحول الذكي عن طريق تطوير أنظمة إلكترونية مصممة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية وأحدث التكنولوجيا».

وأضاف: «تحرص الدائرة على تطبيق مبدأ العمل الذكي ودعم مبادرات التحول الرقمي في أتمتة الخدمات والإجراءات وتنظيم العمليات الداخلية بما فيها عمليات قياس الأداء المؤسسي عبر ضبط عمليات الصياغة والتعديل والحفظ، بما يضمن سلامة الإجراءات وضمان المحافظة على سرية وتصنيف الوثائق».

من جانبها، قالت ميثاء الطنيجي، رئيس قسم الجودة والتميز المؤسسي: «إن النظام الجديد سيمكننا من الاستفادة من عمليات دراسة وتحليل البيانات ونتائج المخرجات مع القدرة على إعطاء التوجيهات المناسبة لضمان استمرارية التحديث والتطوير على العمليات والخدمات المقدمة».