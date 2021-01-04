«رأس الخيمة الوطني» يجدد شراكته مع منصة تكنولوجيا مالية

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن تجديد شراكته مع منصة «إنفويس بازار» المتخصصة بالتكنولوجيا المالية، تماشياً مع استراتيجية البنك الرامية إلى إنشاء منظومة فعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر تقديم حلول فريدة للشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، والتي تشمل حلولاً مصرفية وقروض رأس المال العامل قصيرة الأمد، وحلول المحاسبة القائمة على الحوسبة السحابية والوصول المباشر لبوابة SMEsouk من بنك رأس الخيمة الوطني.

وسيتوافر حل التجارة الإلكترونية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتجار التجزئة من مختلف الأحجام، بما في ذلك الشركات الناشئة، مع حساب راك ستارتر من دون رصيد. كما يغطي الحل الشروط المفضلة للشركات من حيث محطات نقاط البيع، ونقاط البيع الجوالة، وغيرها من بوابات الدفع. ويقدم الحل المالي الذي يوفره البنك عبر منصة إنفويس بازار قروضاً قصيرة الأجل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقدم خدماتها للشركات الأكبر في مجال التجارة الإلكترونية، بضمان مستحقاتها التي تولدها عبر المنصة. وقال ديراج كونوار، مدير عام الخدمات المصرفية للأعمال​ في بنك رأس الخيمة الوطني: «بتجديد شراكتنا مع إنفويس بازار، نضمن تزويد عملائنا من الشركات بتجربة تمويل سلسة وعالية الكفاءة، نظراً لما تقدمه من حلول متميزة في مجال التكنولوجيا المالية».

من جهته، قال أناند ناجاراج، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنصة إنفويس بازار: «كان بنك رأس الخيمة الوطني أول شركائنا من المصارف في منصة سلسلة توريد التمويل، ويسرنا أن يكون أيضاً البنك الأول الذي يشاركنا في تقديم عروض التجارة الإلكترونية»، مضيفاً: «هذه الشراكة ستساعدنا على استقطاب الشركات ضمن هذه الفئة، التي تتميز بحصتها الكبيرة من العائدات الناتجة عن الطلبات عبر الإنترنت».