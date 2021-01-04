«طيران الإمارات» تمدد صلاحية «ماي إيميريتس باس»

دبي (الاتحاد)

أعادت طيران الإمارات عروض «ماي إيميريتس باس ‏My Emirates Pass» ‬لزوار ‬دبي ‬مع ‬بداية ‬العام ‬الجديد. ‬وتتيح ‬العروض ‬لمسافري ‬الناقلة ‬استخدام ‬بطاقة ‬الصعود ‬إلى ‬الطائرة ‬كبطاقة ‬عضوية ‬حصرية، ‬والاستفادة ‬من ‬أسعار ‬مخفضة ‬وعروض ‬وحسومات ‬لدى ‬أكثر ‬من ‬450 ‬مطعماً ‬ووجهة ‬ترفيهية ‬ومتجر ‬تجزئة ‬في ‬دولة ‬الإمارات ‬العربية ‬المتحدة. ومددت طيران الإمارات فترة صلاحية عروض «ماي إيميريتس باس»، لكي يستمتع مزيد من العملاء باستكشاف دولة الإمارات العربية المتحدة بتكلفة أقل.

ويمكن للمسافرين على رحلات الناقلة إلى دبي أو عبرها، خلال الفترة بين 1 يناير الجاري و30 سبتمبر 2021، الاستفادة من أسعار خاصة وعروض متنوعة، بمجرد إبراز بطاقات صعودهم إلى طائرات الإمارات وبطاقة تعريف شخصية.