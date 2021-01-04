الذهب يقفز بدعم من هبوط الدولار

بدأت أسعار الذهب العام الجديد بقفزة اثنين بالمئة اليوم الاثنين مقتربة من أعلى مستوى في حوالي شهرين، مع هبوط الدولار إلى مستويات 2018 في حين أبقت توقعات بتشديد القيود لمحاربة طفرة جديدة لفيروس كورونا على الطلب على المعدن النفيس للاستثمار الآمن.

وصعد الذهب في السوق الفورية 2.2 بالمائة إلى 1940.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1355 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من نوفمبر.

وقفزت العقود الآجلة الأميركية للذهب 2.6 بالمائة إلى 1944.40 دولار للاوقية.

وثارت الشكوك حيال تعافي الاقتصاد العالمي سريعا، بعد أن أظهر مسح لقطاع الأعمال أن وتيرة النمو في القطاع الصناعي في الصين تباطأت في ديسمبر.

وهبط الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في عامين ونصف العام، وهو ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.





