أعلى مستوى لنشاط المصانع في أميركا خلال 6 سنوات

واشنطن (رويترز) - نما نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة في أكثر من ست سنوات في ديسمبر.

لكن القراءة النهائية في مسح مديري المشتريات لمؤسسة (آي اتش إس ماركت) الذي نشر اليوم الاثنين أظهر تعافياً غير متجانس للقطاع، إذ شهد مصنعو السلع الاستهلاكية تدفقاً أضعف لطلبات الشراء، وسط قفزة في الإصابات بكوفيد-19 وإنفاقاً محدوداً من المستهلكين، بينما أشار مصنعو الماكينات والمعدات إلى طلب قوي في علامة على تحسن في استثمار الشركات، حسبما قال كريس وليامسون كبير الخبراء الاقتصاديين لنشاط الشركات في (آي اتش إس ماركت).

وقالت آي اتش إس ماركت إن مؤشرها لمديري المشتريات في قطاع التصنيع ارتفع إلى 57.1 في ديسمبر من 56.7 في نوفمبر. وتحسن المؤشر أيضاً من القراءة الأولية البالغة 56.5.

وأنهى المؤشر عام 2020 عند أعلى مستوى منذ سبتمبر 2014 ومكاسبه في ديسمبر كانت ثامن شهر على التوالي من التحسن بعد أن كان هوى إلى أدنى مستوى في أكثر من عشر سنوات في أبريل عندما كانت الجولة الأولى من الإغلاقات لاحتواء كوفيد-19 في ذروتها.

وقالت اتش آي إس ماركت إن مؤشرها لإنتاج القطاع تراجع إلى 58.3 الشهر الماضي من 59.2 في نوفمبر في حين ارتفع مؤشر الأسعار إلى أعلى مستوى منذ مايو 2011.