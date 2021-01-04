الجنيه الاسترليني يتراجع مقابل اليورو

لندن (أ ف ب) سجّل الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين تراجعاً كبيراً أمام اليورو، في حين تعد المملكة المتحدة التي خرجت قبل أيام من السوق الأوروبية الموحدة إحدى أكثر دول أوروبا تضررا من جائحة كوفيد - 19.

ونحو الساعة 14.05 بتوقيت جرينيتش فقد الجنيه 1.04% من قيمته مقابل اليورو مسجّلاً 90.22 بنس لليورو، كما تراجع بنسبة 0.32% مقابل الدولار مسجّلاً 1.3628 دولار للجنيه.