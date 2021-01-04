شراكة بين «مطارات دبي» و«حيدر آباد» لتوزيع 300 طن من لقاحات «كوفيد-19» يومياً

دبي (الاتحاد)

تضافرت جهود كل من مطارات دبي، المؤسسة المشغلة لمطاري دبي وورلد سنترال، وشركة مطار جي ام ار-حيدر آباد لتكوين ممر لوجستي لتوزيع 300 طن من لقاحات «كوفيد-19» يومياً.

وتعد مؤسسة مطارات دبي موطناً لنحو 88 شركة طيران عالمية، بما في ذلك طيران الإمارات، و12 وكيل شحن دولي و400 وكيل محلي وإقليمي للشحن، ولديها شراكة مع دناتا للشحن، مزود خدمات الشحن المترابطة في مطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال.

ويأتي هذا الإعلان غداة إضفاء الطابع الرسمي مؤخراً على اتفاقية تم التوصل إليها بين الفريقين بعد شهور من التحضيرات من قبل الكيانين لتصميم وتشكيل حل لوجستي متكامل وسلس للقاحات كبار صناعيي اللقاحات في الهند مع أسواق حول العالم، حيث يربط ممر "مطار حيدر آباد-مطار دبي الدولي"، وذلك عبر مركز الشحن البالغ التطور في دبي.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي: "من المتوقع في الأشهر القادمة حدوث طفرة في الطلب على التوزيع العالمي الكفء والآمن والموثوق لكميات كبيرة من لقاحات كوفيد-19، وبصفتنا المركز المتفوق على المستوى العالمي، فقد أردنا أن نكون مستعدين للاستجابة مع هذا الطلب. وتأتي شراكتنا مع شركة مطار جي ام ار-حيدر آباد بتوقيت مناسب تماماً في ظل دخول السباق العالمي لتطوير اللقاحات مرحلته النهائية. والممر هو نتاج استراتيجيتنا الاستباقية الرامية لأن نكون مستعدين مع حلول شحن مبتكرة وتعاونية ورشيقة في مضمار صناعة الشحن".

وقال اس جي كيه كيشور، المدير التنفيذي وكبير مسؤولي الابتكار في مؤسسة مطارات جي ام ار: "في الوقت الذي يشرع فيه العالم في حملة تلقيح غير مسبوقة لمواجهة جائحة كوفيد-19، فإن تعاوننا مع مؤسسة مطارات دبي على شكل ممر شحن جوي حصري للقاحات بين مطار حيدر آباد الدولي ومطار دبي الدولي يلعب دوراً رئيساً في تمكين الشحن الأمن والكفء للقاحات كوفيد-19 من وإلى حيدر آباد، عاصمة صناعة الأدوية في جنوب آسيا".

وقال غاري تشابمان، رئيس دناتا: "نحن متحمسون لتضافر جهودنا مع مؤسسة مطارات دبي وشركة مطارات حيدر آباد لضمان النقل الأمن والكفء للقاحات كوفيد-19 عبر المنطقة والعالم. لقد استثمرنا بكثافة خلال السنوات القليلة الماضية لإنشاء مرافق متطورة وامتلاك أحدث التقنيات بهدف تعزيز قدراتنا على مناولة الأدوية. وسوف تمكننا بنيتنا التحتية فائقة التطور من تقديم أعلى مستويات الخدمة والسلامة لشركائنا وعملائهم عبر هذا المشروع الفريد".

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات: حيدر آباد محطة مهمة لنا لنقل الأدوية، كما أنها تشكل جزءاً مهماً من مبادرتنا الدولية "ممرات الأدوية" لتعزيز حماية سلسلة النقل المبرّد للأدوية. وواصلنا خلال الجائحة نقل كميات كبيرة من المنتجات الدوائية الحساسة للحرارة من حيدر آباد والمنطقة. وتوفر الإمارات للشحن الجوي اتصالاً قوياً مع حيدر آباد بأكثر من 10 رحلات أسبوعياً بطائراتنا بوينج 777.

وتوفر مؤسسة مطارات دبي وشركة جي ام ار-حيدر آباد مزيجاً رائعاً من الفرص والحلول، حيث تقع حيدر آباد على مقربة من خمسة منتجين رئيسيين للقاحات، في حين تتمتع دبي، بفضل بنيتها التحتية المتطورة في مجال الطيران واللوجستيات وموقعها الجغرافي المركزي وشبكتها العالمية المتفوقة، بموقع مثالي كبوابة ومركز توزيع لتوفير اللقاحات بكفاءة إلى مئات المدن في جميع أنحاء أوروبا وإفريقيا والأميركيتين والشرق الأوسط.