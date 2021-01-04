«نيسان» تنفي عزمها تقليص أعمالها في أوروبا

أكدت متحدثة باسم شركة «نيسان» اليابانية أن أوروبا تظل سوقاً مهمة للشركة، نافية صحة تقرير عن تقليص أعمالها فيها.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن المتحدثة القول:«المقال الذي أوردته جريدة يوميوري (اليابانية) غير دقيق. أوروبا سوق مهم جداً لشركة نيسان، ونواصل تقديم طرازات جديدة فيها والتركيز على استراتيجيتنا بشأن كهربة السيارات».

وكان التقرير ذكر أن نيسان تخطط لتقليص أعمالها في أوروبا، وأن «رينو» ستتولى أمر المبيعات.

وذكرت الصحيفة أن نيسان ستخفض قنوات التوزيع في 30 دولة.