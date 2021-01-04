«سوق دبي» يمنح أول ترخيص لنشاط التداول بالهامش قصير الأمد

دبي (الاتحاد)

أعلن سوق دبي المالي اليوم منح شركة «بي إتش مباشر للخدمات المالية» ترخيصاً لممارسة نشاط التداول بالهامش قصير الأمد، لتصبح بذلك أول شركات الوساطة الموفرة لهذه الخدمة الجديدة في السوق.

وتعد خدمة التداول بالهامش قصير الأمد من أحدث الخدمات التي وفرها السوق، حيث تستند هذه الخدمة الجديدة إلى قواعد تنظيمية تتيح لشركة الوساطة توفير حلول تمويلية لعملائها كنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية المشتراة من جانب العميل بشرط التزامه ببيع الأوراق المالية الممولة في مدى زمني محدد.

يذكر أن قائمة الشركات المعتمدة لتقديم خدمة التداول بالهامش في سوق دبي المالي تضم حالياً 19 شركة، ويعمل السوق حالياً على دراسة عدد من الطلبات المقدمة من جانب مجموعة من الشركات لتوسعة نطاق خدمة التداول بالهامش لديها، من خلال الحصول على ترخيص التداول بالهامش قصير الأمد.