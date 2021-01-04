«اينوك» تفتتح محطة خدمة في أم القيوين

أم القيوين (الاتحاد) - افتتحت مجموعة اينوك محطة خدمة جديدة في أم القيوين بهدف تلبية احتياجات سائقي المركبات من الوقود، خاصة العابرين على شارع الشيخ محمد بن زايد من المناطق الشمالية إلى إمارتي دبي وأبوظبي.

وبهذا، ترفع اينوك العدد الإجمالي لمحطاتها إلى 150 محطة خدمة موزعة على أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضم محطة الخدمة الجديدة خمس حارات للتعبئة وعشر مضخات وقود رقمية، إضافة إلى حارة مستقلة للتزود بوقود الديزل.

كما تم بعدد من الحلول المؤتمتة بالكامل للبيع بالتجزئة.

وتضم المحطة أيضاً متجر «زووم» بمساحة 288 قدماً مربعاً ومنفذ «برونتو»، وعدداً من خيارات الأطعمة والمشروبات، بالإضافة إلى مواقف لاستراحة الشاحنات وغرف للصلاة.