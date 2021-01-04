وزير النفط الكويتي يتوقع تعافي الطلب على الخام

قال وزیر النفط الكويتي محمد الفارس، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع تعافي الطلب على النفط تدریجیاً، لاسيما خلال النصف الثاني من 2021، مع بدء توزيع لقاح كورونا في العديد من دول العالم.

وأضاف الفارس، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس:«وهو الأمر الذي یفتح آفاقاً بأن الأضرار التي ألحقتها الجائحة بالاقتصاد العالمي یمكن تجاوزها بعد انحسار موجة كورونا ونمو الطلب على النفط والمشتقات البترولية».

جاءت هذه التصريحات قبيل مشاركة الوزير الكويتي في اجتماع مجموعة أوبك + المقرر انعقاده اليوم.

وقال الفارس: «الكویت تؤید القرارات التي من شأنها المحافظة على استقرار أسواق النفط، خاصة في ظل التداعیات السلبیة بسبب جائحة كورونا».