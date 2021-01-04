تداول الأسهم المقومة باليورو ينتقل من لندن للاتحاد الأوروبي

انتقل تداول الأسهم المقومة باليورو من لندن إلى منصات جديدة في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، وهو أول أيام التداول بعد انسحاب بريطانيا من السوق الموحدة للاتحاد.

وتنامي تداول الأسهم المقومة باليورو في سيبو يوروب ووحدات تركويز لبورصة لندن في أمستردام ومنصة بورصة أكويس الجديدة في باريس باطراد عند بدء التداول من دون حدوث مشاكل.