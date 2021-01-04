التضخم في تركيا يرتفع إلى 14.6% متجاوزاً التوقعات

كشفت بيانات معهد الإحصاء التركي اليوم الاثنين أن معدل التضخم ارتفع أكثر مما هو متوقع إلى 14.6% على أساس سنوي في ديسمبر ليستمر الضغط علي البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1.25% في ديسمبر.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» أن يزيد التضخم 14.2% على أساس سنوي مقارنة مع 14% في نوفمبر، بينما يسجل المعدل الشهري صعوداً 0.9%.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 2.36% في ديسمبر على أساس شهري و25.15% سنوياً.