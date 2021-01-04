«اتصالات» تتيح القنوات الإسرائيلية الإخبارية i24NEWS

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «اتصالات» اليوم عن إتاحتها لشبكة القنوات i24NEWS التي تتخذ من إسرائيل مقراً لها عبر تلفزيون eLife وتطبيق Switch TV.

وقالت اتصالات في بيان: «أصبح بإمكان مشتركي eLife مشاهدة القناة الإخبارية i24NEWS مجاناً باللغة العربية على القناة رقم 520، وباللغة الإنكليزية على القناة رقم 537، فيما يمكن لمشتركي تطبيق Switch TV مشاهدة هذه القناة باللغة العربية على القناة رقم 265، وباللغة الإنكليزية على القناة رقم 264 دون أي تكلفة إضافية».

وتأتي هذه الشراكة بين القناة الإسرائيلية i24NEWS و«اتصالات» عقب معاهدة السلام التاريخية التي أبرمتها الإمارات وإسرائيل في سبتمبر الماضي، والرامية لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط.

وانطلقت قناة i24NEWS في يوليو 2013، وهي شبكة إخبارية دولية يقع مقرها الرئيسي في إسرائيل وتبث باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، ولديها استوديوهات في ميناء يافا تل أبيب، والولايات المتحدة، وأوروبا. وبالإضافة إلى الأخبار الفورية، وهي تعرض مجموعة متنوعة من البرامج والتقارير التي تشمل الاقتصاد، والسياسة، والرياضة، والتكنولوجيا، والثقافة.

وتتبع قناة i24NEWS إلى مجموعة Altice Group، وهي مملوكة من قبل رجل الأعمال باتريك درهي، ويديرها فرانك ملول.

وفي عام 2017 توسعت القناة في انتشارها إلى شمال أمريكا، وافتتحت المزيد من المكاتب في الولايات المتحدة، لتغطي مكاتبها تل أبيب، وباريس، ونيويورك، وواشنطن، ولوس أنجلوس، ولديها مجموعة مراسلين في كافة أنحاء العالم.