«دبي للسلع» يجذب 2025 شركة جديدة

دبي (الاتحاد)

حقق مركز دبي للسلع المتعددة رقماً قياسياً بتسجيل 2025 شركة جديدة في العام 2020، وهو أعلى عدد للشركات المسجلة خلال 5 سنوات؛ فعلى الرغم من بيئة أعمال طغت عليها تحديات جائحة كوفيد-19، فإن عدد الشركات المسجلة الذي حطم الأرقام القياسية شاهد على استمرار جاذبية دبي للمستثمرين والثقة التي يضعونها في المنطقة الحرة الأولى على مستوى العالم.

ويرجع الفضل في الأداء القوي لمركز دبي للسلع المتعددة إلى حزمة دعم الأعمال التي أطلقت في مارس الماضي، والتي شهدت اهتماماً من شركات في 149 دولة، حيث استفادت أكثر من 8 آلاف شركة من الأعضاء من أكثر من 13 ألف عرض وحافز تم تقديمها خلال العام 2020.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «على الرغم من التحديات التي لا حصر لها، فإن القيادة الرشيدة والإجراءات السريعة والحاسمة أثمرت عن بقاء اقتصادنا مرناً طوال الوقت. ويعد الأداء القوي لمركز دبي للسلع المتعددة، مؤشراً واضحاً على أن دولة الإمارات وجهة مفضلة لممارسة الأعمال»، مبدياً تفاؤله بالعام 2021 لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة.

من جانبها، قالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: «انطلق المركز بطموحات كبيرة في بداية عام 2020، وسرعان ما وجد أن عليه التكيف مع الواقع الذي فرضته الجائحة. وإلى جانب الوصول إلى أهدافنا بنجاح، كان علينا ضمان حصول الشركات الجديدة والقائمة في المنطقة الحرة على الدعم والمساندة خلال هذا العام الصعب».

وفي ظل القيود العالمية على السفر، أطلق مركز دبي للسلع المتعددة حملته الترويجية «وجد من أجل التجارة» عبر الإنترنت، حيث نظم 19 جلسة افتراضية في الأسواق الرئيسة، لإطلاع الحضور على مزايا وفرص تأسيس الأعمال في دبي. وأقام المركز 83 ندوة عبر الإنترنت، بمتوسط جلستين في الأسبوع. وفي المجمل، شارك في هذه الأنشطة التي نظمها المركز في العام 2020 نحو 11 ألف شخص.

وقال أحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة: «إن قدرة مركز دبي على تحقيق رقم قياسي في عدد الشركات المسجلة خلال واحد من أكثر الأعوام صعوبة في العصر الحديث، شهادة على الثقة التي منحنا إياها مجتمع الأعمال العالمي وجاذبية المنظومة البيئية التي نوفرها».

وشهد العام 2020 زيادة بنسبة 20% على أساس سنوي في انضمام الشركات الصينية إلى المنطقة الحرة.

وفي شهر نوفمبر الماضي، استضافت بورصة دبي للماس أكبر مناقصة للماس الخام على الإطلاق في دولة الإمارات، حيث تم بيع ما مجموعه 379.912 قيراطاً من الماس الخام بقيمة 321.29 مليون درهم حصل عليها 115 عميلاً. وشاركت أكثر من 250 شركة في المناقصة وسافر 500 فرد إلى دبي للمشاركة في الحدث.