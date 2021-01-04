الإمارات ضمن أقوى 15 دولة في العالم خلال 2021

مصطفى عبد العظيم (دبي)

حلت الإمارات في المرتبة الرابعة عشرة عالمياً في التصنيف السنوي لمجلة (سي إي أو وورلد) الأميركية، لأقوى دول العالم 2021 من ناحية القوة والتأثير، وهو التصنيف الذي تصدرته الولايات المتحدة، تلتها الصين وروسيا في المرتبتين الثانية والثالثة، في حين حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الحادية عشرة عالمياً والأولى عربياً.

وتفوقت الإمارات في تصنيف العام 2021 على كل من كندا وسويسرا وأستراليا وتركيا والسويد وتايوان، وهي الدول التي تلت الإمارات في المرتبة الخامسة عشرة، وحتى المرتبة 20 على التوالي.

ويرى تقرير مجلة (سي إي أو وورلد) لأقوى دول العالم، أن قوة الدول لا ترتكز فقط على قوة النظام العسكري والدفاعي، أو البراعة السياسة للدولة، وإنما على قدرة تشكيل السياسات الاقتصادية العالمية عبر سبعة معايير رئيسية، تشمل الاستقرار السياسي، والتأثير الاقتصادي وقدراتها الدفاعية والتسليحية، وتحالفاتها الدولية وقوتها العسكرية والناعمة.